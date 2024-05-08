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        Hani Kaymakamı Yüksel resim sergisini gezdi

        Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, ortaokul öğrencileri tarafından ebru sanatıyla hazırlanan resimlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:48 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:48
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        Hani Kaymakamı Yüksel resim sergisini gezdi
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        Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, ortaokul öğrencileri tarafından ebru sanatıyla hazırlanan resimlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

        Kaymakam Yüksel, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya ile Belen Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından açılan sergiyi gezdi.

        Sergide yer alan resimleri inceleyen Yüksel, serginin açılmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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