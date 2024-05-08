Hani Kaymakamı Yüksel resim sergisini gezdi

Sergide yer alan resimleri inceleyen Yüksel, serginin açılmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Yüksel, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya ile Belen Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından açılan sergiyi gezdi.

Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, ortaokul öğrencileri tarafından ebru sanatıyla hazırlanan resimlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

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