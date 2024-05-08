Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan genç için havalandı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kalça kemiği kırılan genç, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kalça kemiği kırılan genç, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.
İlçede trafik kazasında kalça kemiği kırılan 27 yaşındaki Tuncay B, Çüngüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tuncay B'nin buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
İlçeden ambulans helikopterle alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi.
Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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