Dicle Üniversitesinde "Orkestra Konseri"

Öğretim Görevlisi Perçin Demirkol Yalçın şefliğinde devlet konservatuvarındaki akademisyen ve öğrencilerden oluşan orkestra Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konsere, Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

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