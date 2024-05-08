Diyarbakır'da "İş Dünyası Yeni Ufuklar" adlı konferans düzenlendi
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından "İş Dünyasında Yeni Ufuklar" konulu konferans düzenlendi.
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından "İş Dünyasında Yeni Ufuklar" konulu konferans düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansa, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yardımeden, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Yardımeden ve Öğretim Görevlisi Sercan Öge'nin yaptığı konuşmaların ardından Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, "İş Dünyasında Yeni Ufuklar" konulu konferans verdi.
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