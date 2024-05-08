Diyarbakır'da "İş Dünyası Yeni Ufuklar" adlı konferans düzenlendi

Prof. Dr. Yardımeden ve Öğretim Görevlisi Sercan Öge'nin yaptığı konuşmaların ardından Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, "İş Dünyasında Yeni Ufuklar" konulu konferans verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansa, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yardımeden, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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