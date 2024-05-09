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        Diyarbakır'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 44 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 587 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:26
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        Diyarbakır'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 44 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 587 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-30 Nisan'da il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 90 kilo 117 gram esrar ve türevleri, 3 kilo 461 gram kokain, 519 gram metamfetamin, 7 bin 432 sentetik ecza, 92 uyuşturucu nitelikte hap, 15 gram sentetik kaanabinoid, 6 gram eroin, 4 hassas terazi ele geçirildi, 587 şüpheli yakalandı.

        Haklarında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 44 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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