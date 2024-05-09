Diyarbakır'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 44 zanlı tutuklandı

Haklarında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 44 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda, 90 kilo 117 gram esrar ve türevleri, 3 kilo 461 gram kokain, 519 gram metamfetamin, 7 bin 432 sentetik ecza, 92 uyuşturucu nitelikte hap, 15 gram sentetik kaanabinoid, 6 gram eroin, 4 hassas terazi ele geçirildi, 587 şüpheli yakalandı.

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