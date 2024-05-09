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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Demir'den "Vakıf Haftası" dolayısıyla açıklama

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, 6-12 tarihleri arasında kutlanan "Vakıf Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:32
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Demir'den "Vakıf Haftası" dolayısıyla açıklama
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, 6-12 tarihleri arasında kutlanan "Vakıf Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı.

        Demir, yaptığı yazılı açıklamada, vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulmuş bir gelenek olduğunu ve bu geleneğin, şefkat ve merhametin gücüyle nesilden nesile aktarılarak nice hayatlara ve gönüllere dokunduğunu belirtti.

        Vakıfların hayır hizmetlerinin yanı sıra, eserlerin restorasyonu ve ihyası için de yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Bu yıl Vakıf Haftası'nda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 201 vakıf eseri açarak vakıf kültürümüzün zenginliğini tüm dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak, restorasyonu devam eden eserlerimizin bir an önce hizmete açılması için gerekli çabayı sarf ediyoruz."

        Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında, vakıftan burs alan öğrencilere yönelik gezi düzenleyeceklerini aktaran Demir, ayrıca sorumluluk alanlarında yer alan Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'deki beş camide, geçmiş nesillerinin anısına mevlit okutacaklarını ve ikramlarda bulunacaklarını aktardı.

        Düzenleyecekleri etkinliklerle vakıf geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunmayı ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini aktaran Demir, "Vakıflarımızın ve bu geleneğe gönül veren herkesin Vakıf Haftası'nı kutlar, etkinliklerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." ifadesini kullandı.

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