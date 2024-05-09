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        Dicle Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:52
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        Dicle Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı
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        Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı.

        DÜ Öğrenci Yaşam Merkezinde bir araya gelen ve ellerinde "İsrail sivilleri hedef alıyor", "Gazze'de soykırım var" dövizleri taşıyan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Grup adına açıklama yapan Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Nurhak İnanır, Gazze'de yaşanan soykırıma şahit olduklarını söyledi.

        İnanır, Filistinlilerin yanında olduklarını belirtti.

        İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Reyyan Nehir de ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylemlere Dicle Üniversitesi olarak destek verdiklerini ifade etti.

        Açıklamanın ardından öğrenciler oturma eylemi yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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