Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 2 kişinin merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi bahçesine uyuşturucu nitelikte hap getireceği bilgisine ulaşıldı.

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