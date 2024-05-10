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        Diyarbakır'da lise öğrencilerinin çektiği fotoğraflar sergilendi

        Diyarbakır'da lise öğrencilerinin, görme engelli çocukların hayallerini canlandırıp çektikleri fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:47
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        Diyarbakır'da lise öğrencilerinin çektiği fotoğraflar sergilendi
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        Diyarbakır'da lise öğrencilerinin, görme engelli çocukların hayallerini canlandırıp çektikleri fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Diyarbakır Sinema Ofisi'nin sponsoru olduğu "Kadrajımda Engel Yok" SADA projesi kapsamında 11 öğrenci 6 hafta boyunca temel fotoğrafçılık ile hikaye ve senaryo yazma eğitimi aldı.

        Öğrenciler görme engelli çocukların hayallerini yazarak fotoğraf senaryosu haline getirdi ve hayalleri canlandırarak fotoğrafladı.

        Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde düzenlenen programda, öğrencilerin çektiği fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Okul Müdürü Yıldız Özateş, öğrencilerinin bu sergi için çok heyecanlı olduğunu belirterek, okul bahçesini sergi alanına çevirdiklerini kaydetti.

        Proje Koordinatörü Büşra Baran da, proje ile görme engelli çocukların hayallerinin fotoğrafa yansıdığını aktardı.

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