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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü "Vakıf Haftası" kapsamında etkinlikler düzenledi

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 100 öğrenci için gezi düzenlendi, 1000 kişiye yemek ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:57
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü "Vakıf Haftası" kapsamında etkinlikler düzenledi
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 100 öğrenci için gezi düzenlendi, 1000 kişiye yemek ikramında bulunuldu.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-12 Mayıs'ta kutlanan "Vakıf Haftası" kapsamında vakıftan burs alan 100 öğrenci tarihi Zerzevan Kalesi'nde gezdirildi.

        Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir'in de eşlik ettiği öğrenciler daha sonra birlikte yaptıkları piknikte çeşitli oyunlar oynadı.

        Ardından Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Türbesi'ne götürülen öğrenciler ile burada bulunan yaklaşık 1000 kişiye lokum ve yemek ikramında bulunuldu, vakıf banileri için hatim duası yapıldı, mevlit okundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Demir, gençlerle zaman geçirdiklerini, piknik yapıp birlikte çeşitli oyunlar oynadıklarını belirtti.

        Vakıfların paylaşma, dayanışma ve beraber olma gibi değerlerini tekrar yaşattıklarını ifade eden Demir, camilerde vakıf ecdatları için mevlit okutacaklarını ve çeşitli ikramlarda bulunacaklarını belirtti.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine kuru gıda, sıcak yemek, eğitim bursu, muhtaç aylığı ve giyim yardımlarını yaptığını aktaran Demir, "Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak, ramazan ayı boyunca her gün 7 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi. Her ay 7 bin aileye kuru gıda yardımı, 581 vatandaşa muhtaç maaşı ve ayrıca ilk, orta öğretim ve üniversite düzeyinde 2 bin 604 öğrenciye öğrenim bursu veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Demir, son 20 yılda müdürlüklerinin sorumluluk alanında yer alan 100'den fazla tarihi yapının restorasyonunu başarıyla tamamladıklarını belirterek, bu eserlerin geçmişten günümüze uzanan tarihi ve kültürel zenginliklerin canlı tanıkları olarak, gelecek nesillere aktarılacak değerli miraslar olduğuna vurgu yaptı.

        Vakıf kültürünün ve değerlerinin korunmasına katkıda bulunan herkese teşekkür eden Demir, şunları kaydetti:

        "Birlikte, kültürel mirasımızı koruyarak ve zenginleştirerek, gelecek nesillere daha güçlü, birlik ve beraberlik içinde bir toplum bırakma hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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