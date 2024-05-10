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        Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 145 sikke ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 145 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:01
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        Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 145 sikke ele geçirildi
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        Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 145 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar sonucu Ergani ilçesinde Bizans, Lidya ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi alındı.

        Ekipler, dün düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 145 farklı ebatta sikke ele geçirildi.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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