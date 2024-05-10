Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 145 sikke ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 145 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar sonucu Ergani ilçesinde Bizans, Lidya ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi alındı.

Ekipler, dün düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 145 farklı ebatta sikke ele geçirildi.