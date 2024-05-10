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        Diyarbakır Havalimanı nisan ayında 177 bin 926 yolcuya hizmet verdi

        Diyarbakır Havalimanı geçen ay 177 bin 926 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:14
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        Diyarbakır Havalimanı nisan ayında 177 bin 926 yolcuya hizmet verdi
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        Diyarbakır Havalimanı geçen ay 177 bin 926 yolcuya hizmet verdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Havalimanının nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Diyarbakır Havalimanında nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 168 bin 318, dış hat yolcu trafiği 9 bin 608 oldu. Böylece nisanda toplam 177 bin 926 yolcuya hizmet verildi.

        Nisan ayında Diyarbakır Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1000, dış hatlarda 61 olmak üzere toplamda 1061'e ulaştı.

        Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise nisan ayında toplam 1790 ton oldu.

        Bu yılın ilk 4 aylık dönemde ise Diyarbakır Havalimanında yolcu trafiği 678 bin 665, uçak trafiği 4 bin 235, yük trafiği ise 6 bin 200 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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