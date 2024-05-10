Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesinde esnaf iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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