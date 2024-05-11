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        Diyarbakır merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:51
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        Diyarbakır merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada oluşturdukları evde kazanç platformlarıyla iş arayanları dolandırdıkları belirlenen çete üyelerini 3 ay boyunca teknik takibe aldı.

        Yapılan çalışmada, şüphelilerin, mağdurlarla sosyal medyadan iletişime geçerek, 5 bin liraya kadar avans verip güven kazandıkları, sonra da kripto hesaplarda para kazandıracaklarını söyleyerek mağdurların bütün paralarını aldıkları belirlendi.

        Zanlıların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya ve Bolu'da eş zamanlı "Avans" adlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı, ele geçirilen cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler ve çok sayıda banka kartına el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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