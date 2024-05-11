Diyarbakır merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı, ele geçirilen cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler ve çok sayıda banka kartına el konuldu.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin, mağdurlarla sosyal medyadan iletişime geçerek, 5 bin liraya kadar avans verip güven kazandıkları, sonra da kripto hesaplarda para kazandıracaklarını söyleyerek mağdurların bütün paralarını aldıkları belirlendi.

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