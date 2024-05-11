Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Kaldırım Mahallesi'nde V.Y. ve M.N.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahla kavgaya dönüştü.

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