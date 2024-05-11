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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:57
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Merkez Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Kaldırım Mahallesi'nde V.Y. ve M.N.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahla kavgaya dönüştü.

        Kavgada, silahla karşılıklı ateş edilmesi sonucu V.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, M.N.A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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