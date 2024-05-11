Diyarbakır anneleri "Anneler Günü" hediyesi olarak evlatlarını bekliyorlar

ÖMER YASİN ERGİN - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'ne evlat hasreti nedeniyle buruk giriyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1713'üncü gününde sürüyor.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 375'e yükseldi.

Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 53 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Her gün umutla oğlundan gelecek müjdeli bir haber beklediğini belirten Uslu, evladından ayrı geçirdiği her günün işkence gibi olduğunu kaydetti.

Evladı yanında olmadığı için önemli günlerin kendisi için bir anlam ifade etmediğini anlatan Uslu, şöyle konuştu:

"Anneler Günü'nde oğlum gelip elimi öpüyordu, 'Anneler Günün kutlu olsun.' diyordu. Ben de ona, 'Bana bir Yasin'i Şerif oku bana yeterdir.' diyordum. Beni çok seviyordu, onu çok özledim. Dört gözle oğlumun yolunu gözlüyorum. İnşallah bir gün gelecek ve Anneler Günü'nde evde olacak, onu kucağıma alıp doyasıya öpeceğim. Oğlum seni çok özledim, lütfen güvenlik güçlerimize teslim ol."