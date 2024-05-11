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        Diyarbakır'da Geleneksel İslam Sanatları Sergisi açıldı

        Diyarbakır'da Geleneksel İslam Sanatları Sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:41 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:41
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        Diyarbakır'da Geleneksel İslam Sanatları Sergisi açıldı
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        Diyarbakır'da Geleneksel İslam Sanatları Sergisinin açılışı yapıldı.

        İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesince, merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde Geleneksel İslam Sanatları Sergisinin açılışına, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Ali Karakaş ve davetliler katıldı.

        Karakaş, sergide hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan 80 eserin yer aldığını belirterek, "Sergide yer alan ve kültürümüzü tanıtan eserlere sahip çıkılması gerekiyor." dedi.

        Sergi, 2 gün açık kalacak.

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