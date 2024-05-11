Diyarbakır'da Geleneksel İslam Sanatları Sergisi açıldı

Karakaş, sergide hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan 80 eserin yer aldığını belirterek, "Sergide yer alan ve kültürümüzü tanıtan eserlere sahip çıkılması gerekiyor." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesince, merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde Geleneksel İslam Sanatları Sergisinin açılışına, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Ali Karakaş ve davetliler katıldı.

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