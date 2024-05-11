Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk kupasını aldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'e şampiyonluk kupası verildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'e şampiyonluk kupası verildi.
Diyarbakır Stadyumu'nda düzenlenen programda, bazı sanatçılar sahne aldı.
Kulüp başkanı Aziz Elaldı, programda yaptığı konuşmada, taraftarlara söz verdiklerini ve bunu yerine getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Taraftarlar için yola çıktıklarını ifade eden Elaldı, "Onlar daha yücesine layıktır. Bu görevde kaldığımız sürece onlara layık olmaya çalışacağız. Bu yolda yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1, 2, ve 3. Lig'lerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından Elaldı, futbolcular ve teknik heyete şampiyonluk kupası verildi.
Kupa verilirken havai fişek ve ışık gösterisi gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.