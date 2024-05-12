Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde de evlat nöbetine devam etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1714'üncü gününde sürüyor.

İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ve beraberindeki kadınlar, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.

Evlat nöbeti tutan annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Atan ve beraberindekiler, anne ve babalara karanfil verdi.

Atan, gazetecilere, bir anneye yapılacak en büyük şiddetin evladının bağrından koparılması olduğunu belirterek, "Annelerimiz evlat nöbetinde. Evlatları için dünyanın her yerine hiç durmadan, yılmadan, korkmadan cesur bir şekilde seslerini duyurmaya çalışıyorlar." dedi.

Devletin tüm kademeleriyle annelerin evlatlarına kavuşması için yoğun bir çaba gösterdiğini ifade eden Atan, güvenlik güçlerinin titiz çalışmalarıyla 53 ailenin evladına kavuştuğunu söyledi.

Atan, "İnşallah devletimizin titiz çalışmasıyla bir sonraki Anneler Günü'nde diğer annelerimiz de Anneler Günü'nü çocuklarıyla yaşasın." dedi.