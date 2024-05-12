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        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor

        Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde de evlat nöbetine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:24 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:24
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        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
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        Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde de evlat nöbetine devam etti.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1714'üncü gününde sürüyor.

        İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ve beraberindeki kadınlar, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.

        Evlat nöbeti tutan annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Atan ve beraberindekiler, anne ve babalara karanfil verdi.

        Atan, gazetecilere, bir anneye yapılacak en büyük şiddetin evladının bağrından koparılması olduğunu belirterek, "Annelerimiz evlat nöbetinde. Evlatları için dünyanın her yerine hiç durmadan, yılmadan, korkmadan cesur bir şekilde seslerini duyurmaya çalışıyorlar." dedi.

        Devletin tüm kademeleriyle annelerin evlatlarına kavuşması için yoğun bir çaba gösterdiğini ifade eden Atan, güvenlik güçlerinin titiz çalışmalarıyla 53 ailenin evladına kavuştuğunu söyledi.

        Atan, "İnşallah devletimizin titiz çalışmasıyla bir sonraki Anneler Günü'nde diğer annelerimiz de Anneler Günü'nü çocuklarıyla yaşasın." dedi.

        Sivil Toplum Kuruluşları Kadın Birliği Platformu (KABİP) Yönetim Kurulu Başkanı Nagihan Çıtak da ziyaretinde Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirtti.

        Ziyaret sırasında bazı anneler de duygularını dile getirdi.

        Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı beraberindeki partililerle oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

        Ayvalı ve beraberindeki partililere evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ve destekçilerine tepkilerini dile getirdi.

        Ayvalı, parti olarak Anneler Günü'nde Diyarbakır annelerinin yanında olmak istediklerini söyledi.

        "Annelerimiz kahramanca direniyorlar. Evlatlarına kavuşan annelerimiz oldu. Bütün annelerimizin yüzünün gülmesi için mücadeleye devam ediyoruz." diyen Ayvalı, Diyarbakır annelerinin mücadelesinin zaferle sonuçlanacağına inandıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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