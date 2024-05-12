Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Elazığ'da kayıp genç kadının toprağa gömülü cesedi bulundu

        Elazığ'da kayıp 25 yaşındaki kadının toprağa gömülü cesedi bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:46 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kayıp genç kadının toprağa gömülü cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da kayıp 25 yaşındaki kadının toprağa gömülü cesedi bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs'ta ayrılan ve geri dönmeyen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu genç kadının cesedine ulaşıldı.

        Polis ekipleri, genç kadının cesedini merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü halde buldu.

        Günana'nın cesedi, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Morg önünde bekleyen anne Zeycan Günana ve diğer aile fertleri gözyaşı döktü.

        Genç kadının ağabeyi Sidar Günana, gazetecilere, 6 Mayıs'ta köydeki bir akrabalarının kız kardeşini arayarak yaşlı hastalarının bakımına destek için evlerine çağırdığını söyledi.

        Eşinden ayrılan ve bir kızı olan kardeşinin o gün evden ayrıldığını ve bir daha gelmediğini ifade eden Günana, "Öğle saatlerinde birkaç kez aramamıza rağmen kendisine ulaşamayınca durumu akşam saatlerinde polis ve jandarmaya bildirdik. Kardeşimin cesedi bulundu. Bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Tek isteğimiz adalet yerini bulsun. Bu, Anneler Günü'nde bir anneye verilecek en büyük acıdır." dedi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Anneler Günü'ne evlat nöbetinde buruk girdiler (2)
        Anneler Günü'ne evlat nöbetinde buruk girdiler (2)
        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
        Diyarbakır'da kadın polislerden Anneler Günü kutlaması
        Diyarbakır'da kadın polislerden Anneler Günü kutlaması
        Minik bedenler şefkatli ellerde hayata tutunuyor
        Minik bedenler şefkatli ellerde hayata tutunuyor
        Anneler Günü'ne evlat nöbetinde buruk girdiler
        Anneler Günü'ne evlat nöbetinde buruk girdiler
        Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk kupasını a...
        Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk kupasını a...