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        Diyarbakır'da sulama havuzunda zihinsel engelli bir çocuğun cesedi bulundu

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, sulama havuzunda zihinsel engelli bir çocuğun cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 20:22 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:22
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        Diyarbakır'da sulama havuzunda zihinsel engelli bir çocuğun cesedi bulundu
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, sulama havuzunda zihinsel engelli bir çocuğun cesedi bulundu.

        Altıok Mahallesi'nde yaşayan Berat B. (12), Esentepe Mahallesi'nde tarla sulamak için yapımı süren, içi su dolu havuzda hareketsiz halde görüldü.

        Berat B, çevredekilerin yardımıyla havuzdan çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çocuğun cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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