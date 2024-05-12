Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre illerde gök gürültülü sağanak yağışı uyarısı
Diyarbakır, Batman ile Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Diyarbakır, Batman ile Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre, gece saatlerinden itibaren 13 Mayıs Pazartesi akşam saatlerine kadar, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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