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        Diyarbakır'da kayınpederini silahla öldüren kişi aranıyor

        Diyarbakır'da, kayınpederini silahla öldüren, dini nikahlı eşini ve kayınvalidesini yaraladıktan sonra kaçan kişi aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 23:28 Güncelleme: 12.05.2024 - 23:33
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        Diyarbakır'da kayınpederini silahla öldüren kişi aranıyor
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        Diyarbakır'da, kayınpederini silahla öldüren, dini nikahlı eşini ve kayınvalidesini yaraladıktan sonra kaçan kişi aranıyor.

        Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya mahallesi Musa Anter caddesinde, dini nikahlı eşinin ailesinin evine giden 30 yaşındaki S.A, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kayınpederi Y.B, kayınvalidesi S.B. (45) ve dini nikahlı eşi E.B'yi (29) tabancayla yaralayıp kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Y.B, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        S.A'nın yakalanması için polis, çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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