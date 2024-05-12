Diyarbakır'da kayınpederini silahla öldüren kişi aranıyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya mahallesi Musa Anter caddesinde, dini nikahlı eşinin ailesinin evine giden 30 yaşındaki S.A, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kayınpederi Y.B, kayınvalidesi S.B. (45) ve dini nikahlı eşi E.B'yi (29) tabancayla yaralayıp kaçtı.

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