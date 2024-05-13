Bismil'de huzur uygulamalarında 13 zanlı tutuklandı

Denetlenen 1519 aracın 587'sine çeşitli ihlallerden dolayı toplamda 882 bin 290 lira trafik cezası uygulandı.

Denetimlerde, ruhsatsız 3 tabanca, 32 mermi, 6 av tüfeği, 52 fişek, 2 kurusıkı tabanca ile çalıntı 6 motosiklet, 22 gram uyuşturucu, sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 10 kilogram çay ve 240 paket bandrolsüz tütün mamulü ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

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