Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Bismil'de huzur uygulamalarında 13 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bismil'de huzur uygulamalarında 13 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişinin de bulunduğu 46 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 33'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Denetimlerde, ruhsatsız 3 tabanca, 32 mermi, 6 av tüfeği, 52 fişek, 2 kurusıkı tabanca ile çalıntı 6 motosiklet, 22 gram uyuşturucu, sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 10 kilogram çay ve 240 paket bandrolsüz tütün mamulü ele geçirildi.

        Denetlenen 1519 aracın 587'sine çeşitli ihlallerden dolayı toplamda 882 bin 290 lira trafik cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kayınpederini silahla öldüren kişi aranıyor
        Diyarbakır'da kayınpederini silahla öldüren kişi aranıyor
        Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre illerde gök gürültülü sağanak yağışı uya...
        Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre illerde gök gürültülü sağanak yağışı uya...
        Zihinsel engelli Berat, yağmur suyuyla dolan inşaat halindeki sulama kanalı...
        Zihinsel engelli Berat, yağmur suyuyla dolan inşaat halindeki sulama kanalı...
        Damat dehşeti; dini nikahlı eşi ve kayınvalidesini yaraladı, kayınpederini...
        Damat dehşeti; dini nikahlı eşi ve kayınvalidesini yaraladı, kayınpederini...
        Diyarbakır'da sulama havuzunda zihinsel engelli bir çocuğun cesedi bulundu
        Diyarbakır'da sulama havuzunda zihinsel engelli bir çocuğun cesedi bulundu
        Elazığ'da kayıp genç kadının toprağa gömülü cesedi bulundu
        Elazığ'da kayıp genç kadının toprağa gömülü cesedi bulundu