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        Sur Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:19 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:19
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        Sur Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Sur Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Teknik, sosyal ve müzik alanında birbirinden farklı 13 proje hazırlayan öğrenciler katılımcılara çalışmalarını tanıttı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ernez, proje tanıtımı yapan öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

        Sanat merkezinde görev yapan öğretmenler ve müzik atölyesi öğrencileri açılışta katılımcılara kısa bir müzik dinletisi sundu.

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