Sur Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Sanat merkezinde görev yapan öğretmenler ve müzik atölyesi öğrencileri açılışta katılımcılara kısa bir müzik dinletisi sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ernez, proje tanıtımı yapan öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Sur Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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