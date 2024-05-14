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        Diyarbakır'da depremzede 170 kadına fabrikalarda istihdam kapısı açıldı

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da hayata geçirilen, "Depremzede Kadınlara İş İstihdamı Projesi" ile mesleki eğitim verilen 170 kadın fabrikalarda istihdam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:44
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        Diyarbakır'da depremzede 170 kadına fabrikalarda istihdam kapısı açıldı
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da hayata geçirilen, "Depremzede Kadınlara İş İstihdamı Projesi" ile mesleki eğitim verilen 170 kadın fabrikalarda istihdam edildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, kadınlara psikolojik ve ekonomik destek sağlamak amacıyla Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünce uygulanan projenin ilk etabı tamamlandı.

        Depremzede 200 kadın Bağlar ilçesinde bulunan 5 merkezde tekstil başta olmak üzere deri işleme ve bilgisayarlı muhasebe gibi 20'ye yakın alanda verilen 6 aylık eğitimlere katıldı.

        Eğitim programını başarıyla bitiren 200 kadından işlemleri tamamlanan 170'i talepleri doğrultusunda OSB'deki fabrikalarda çeşitli bölümlerde çalışmaya başladı.

        ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Bağlar Kaymakamlığı koordinasyonuyla Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için birçok proje hayata geçirdiklerini söyledi.

        Depremlerden etkilenen kentin merkez Bağlar ilçesinde çok sayıda evin ağır ve orta hasar gördüğünü anımsatan Çetin, deprem mağduru kadınların mesleki eğitimle istihdam edilmesi için çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Çetin, açılan kurslarda eğitim gören kadınların OSB'deki fabrikalarda iş olanağına kavuştuğunu dile getirerek, "Fabrikalarımızı geziyoruz, kadınlar ailelerine maddi anlamda katkı sağladıkları için çok mutlular. Kadınlarımıza yönelik psikososyal desteklere de devam ediyoruz. Ayda iki defa uzmanlarımız buraya gelip kursiyerlerimize hem bire bir hem de toplu olarak danışmanlık hizmeti veriyor." diye konuştu.

        - "Sanayiciler olarak projeye destek verdik, kardeşlerimizi istihdam ettik"

        OSB'de tekstil fabrikası bulunan ve projeye destek sunan İhsan Çelik, depremin korku ve endişeye neden olduğunu, oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için de yürütülen bu çalışmaya katkı sağladıklarını belirtti.

        Çelik, şunları söyledi:

        "Sanayiciler olarak başlatılan bu projeye destek verdik, depremde zarar gören kardeşlerimizi istihdam ettik. Sadece kadınlarımıza, kızlarımıza değil eşlerine ve çocuklarına da muhtelif işlerde çalışma imkanı sağladık. Bu depremi beraber yaşadık, yaralarını da beraber sarmamız gerekiyor."

        - "Psikolojik olarak çökmüştük, şimdi iyiyiz"

        Depremzede kadınlardan Fatma Bal, depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü anlatarak, yaşadıkları bu süreçte bu projenin kendilerine iyi geldiğini belirtti.

        Bal, "İş sahibi oldum, ekmeğimi kazanıyorum. En güzeli ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Benim için çok güzel bir fırsat oldu. Aileme destek olabiliyorum. Burası hem psikolojik hem de maddi olarak çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.

        Depremde ailesiyle yaşadığı ev hasar gören Esra İlkan, depremden etkilendiklerini belirterek, aldıkları eğitimle iş sahibi olduklarını ifade etti.

        İlkan, "İşimizi severek yapıyoruz ve ailemize destek oluyoruz. Burada stres atıyorum, ekonomik olarak da bana çok iyi geldi. Depremden dolayı psikolojik olarak çökmüştük. Şimdi iyiyiz, her şey yolunda." diye konuştu.

        Muhtaç Arslan ise depremin ardından başvurduğu aile destek merkezinin kendisine iş kapısı açtığını, bu sayede çalışıp ailesine destek olabildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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