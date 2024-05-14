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        Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 115 hükümlü ve personel taburcu edildi

        Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 115 hükümlü ve personel taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:52
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        Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 115 hükümlü ve personel taburcu edildi
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        Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 115 hükümlü ve personel taburcu edildi.

        Kampüste bulunan cezaevlerinde dün öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavilerinin ardından 16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli taburcu edildi. 46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürerken, bir süre sonra rahatsızlanan 30 hükümlü ve 9 personel daha ambulansla hastanelere kaldırıldı.

        Tedavileri tamamlanan 76 hükümlü ve 12 personel taburcu edildi.

        115 hükümlü ve personelin etkilendiği olayla ilgili yemeklerden alınan numunelerin incelenmesi ile başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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