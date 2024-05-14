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        Diyarbakır'da kargo kolisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

        Diyarbakır'da polis ekiplerince kargo kolisinde uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 20:38 Güncelleme: 14.05.2024 - 20:38
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        Diyarbakır'da kargo kolisinde uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Diyarbakır'da polis ekiplerince kargo kolisinde uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan şüpheliler, içinde uyuşturucu bulunan kargoyu teslim etmeye giderken suçüstü yakalandı.

        Kargo kolisi içinde, araç hava filtresi borularına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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