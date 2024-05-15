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        Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:26
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        Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçede tefecilik yaparak vatandaşları mağdur eden, haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda şüpheli E.A. gözaltına alındı, iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kredi kartı ve para trafiğinin yazılı olduğu hesap defterleri ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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