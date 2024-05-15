Diyarbakır'da Engelsiz Geri Dönüşüm Sergisi'nin açılışı yapıldı

Açılışa, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Prof. Dr. Ezeli Azarkan ve Prof. Dr. Kadir Turan, Genel Sekreter Sıddık Teksin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

DÜ Engeliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven, tasarrufun önemine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergilediklerini söyledi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sur Özel Eğitim Lisesi işbirliğiyle düzenlenen Engelsiz Geri Dönüşüm Sergisinin açılışı törenle yapıldı.

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