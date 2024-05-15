Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Hemşireler Haftası" kutlandı

        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Hemşireler Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:10 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Hemşireler Haftası" kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Hemşireler Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte hemşireliğin tarihini yansıtan defile yapıldı.

        Defilede Gevher Nesibe, Safiye Hüseyin Elbi başta olmak üzere hemşirelik tarihinde iz bırakan çok sayıda hemşire kıyafetleriyle ile canlandırıldı.

        Programda konuşan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, tüm hemşirelerin bu anlamlı gününü kutladığını belirterek, programı düzenleyen hastane başhekimi ve sağlık bakım hizmetleri müdürü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İhsan Solmaz, "Yakın zamanda pandemi süresince hemşireliğin ne kadar saygın ve önemli bir meslek grubu olduğunu bir kez daha somut olarak gördük. Pandemi süresince hemşireler sosyal, zihinsel, duygusal koşulları ne olursa olsun her daim görev bilinciyle hareket edip, 24 saat boyunca hizmet vererek bir kahramanlık destanı yazdı." ifadelerini kullandı.

        Solmaz, hemşirelerin bir kahramanlık destanını da asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023'teki depremde ortaya koyduklarını aktaran Solmaz, yapılan kesintisiz ve özverili çalışma ile bir daha gösterdiklerini ifade etti.

        Programa, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, sağlık çalışanları, ve hemşireler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Engelsiz Geri Dönüşüm Sergisi'nin açılışı yapıldı
        Diyarbakır'da Engelsiz Geri Dönüşüm Sergisi'nin açılışı yapıldı
        Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Kupa töreni sonrası evine giderken otomobilin çarptığı Yusuf öldü; kaza kam...
        Kupa töreni sonrası evine giderken otomobilin çarptığı Yusuf öldü; kaza kam...
        Diyarbakır'daki Zooloji Müzesi'ni 7 yılda yaklaşık 10 bin çocuk ziyaret ett...
        Diyarbakır'daki Zooloji Müzesi'ni 7 yılda yaklaşık 10 bin çocuk ziyaret ett...
        Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da kargo kolisinde uyuşturucu madde ele geçirildi
        Diyarbakır'da kargo kolisinde uyuşturucu madde ele geçirildi