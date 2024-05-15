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        Diyarbakır'da polislerden öğrenciye doğum günü sürprizi

        Diyarbakır'da motosikletli yunus timleri, sürpriz yaparak bir öğrencinin doğum gününü sınıfında kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 23:04 Güncelleme: 15.05.2024 - 23:04
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        Diyarbakır'da polislerden öğrenciye doğum günü sürprizi
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        Diyarbakır'da motosikletli yunus timleri, sürpriz yaparak bir öğrencinin doğum gününü sınıfında kutladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımına göre, Hüzeyfe Çelik'in ailesi bu özel günü daha da anlamlı kılmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak okulundaki doğum günü kutlamasına motosikletli polis yunus timlerinin katılmasını istedi.

        Çağrının ekiplere bildirilmesiyle yola çıkan tim, Hüzeyfe'nin yunus motosikletinde çektiği fotoğrafının olduğu doğum günü pastasını sınıfa getirdi ve 7'nci yaş gününü kutladı.

        Sürpriz karşısında şaşıran Hüzeyfe Çelik, mutluluğuna ortak olan polis ekiplerine teşekkür etti.

        Ekipler, Hüzeyfe'ye çeşitli hediyeler de verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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