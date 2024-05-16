Türk Büro-Sen Diyarbakır Şubesi'nden Sosyal Güvenlik Haftası'na ilişkin açıklama
Türk Büro-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Süer, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.
Türk Büro-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Süer, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.
Süer, yaptığı açıklamada, sendika olarak vatandaşlara kesintisiz hizmet sunan SGK çalışanlarının haklarının korunup, geliştirilmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde devletin her vatandaşına sosyal güvence sunabilmesinin öneminin bir kez daha öne çıktığını kaydeden Süer, sosyal güvenlik sisteminin, toplumun tüm kesimlerini bir şemsiye altına toplaması gereken bir sistem olup fiilen çalışanlar, çalıştığı halde kayıt dışında bulunanlar, henüz çalışma hayatına başlamamış olan çocuklar, gençler ile dul ve yetimlerin bu sisteme dahil olduğunu bildirdi.
Süer, şöyle devam etti:
"Sosyal güvenlik kurumu çalışanları, yaptıkları iş bakımından uzmanlık gerektiren bir görev ifa etmesi sebebiyle, bazı kamu kurumlarında olduğu gibi SGK çalışanlarına da uzmanlık hakkı verilmesini istiyoruz. Birinci dereceye gelen tüm personelin 3600 ek göstergeden faydalandırılması, ayrıca ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması, hukuk birimlerinde görev yapan idari personele vekalet ücreti ödenmesi talep ediyoruz. Sendika olarak Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlarken, vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının haklarının korunup, geliştirilmesi noktasında mücadelemiz devam edecek."
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