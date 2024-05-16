Türk Büro-Sen Diyarbakır Şubesi'nden Sosyal Güvenlik Haftası'na ilişkin açıklama

Türk Büro-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Süer, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.

Süer, yaptığı açıklamada, sendika olarak vatandaşlara kesintisiz hizmet sunan SGK çalışanlarının haklarının korunup, geliştirilmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde devletin her vatandaşına sosyal güvence sunabilmesinin öneminin bir kez daha öne çıktığını kaydeden Süer, sosyal güvenlik sisteminin, toplumun tüm kesimlerini bir şemsiye altına toplaması gereken bir sistem olup fiilen çalışanlar, çalıştığı halde kayıt dışında bulunanlar, henüz çalışma hayatına başlamamış olan çocuklar, gençler ile dul ve yetimlerin bu sisteme dahil olduğunu bildirdi.