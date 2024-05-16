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        Diyarbakır'da 2 kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 22:08 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:08
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        Diyarbakır'da 2 kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Eğil kara yolu Oyalı Mahallesi mevkisindeki Baver mezrası yol ayrımında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DIT 747 plakalı kamyonet ile hayvan yüklü 47 KB 923 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile 1 kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada, 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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