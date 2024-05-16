Diyarbakır'da 2 kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kazada, 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yaralanan sürücüler ile 1 kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır-Eğil kara yolu Oyalı Mahallesi mevkisindeki Baver mezrası yol ayrımında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DIT 747 plakalı kamyonet ile hayvan yüklü 47 KB 923 plakalı kamyonet çarpıştı.

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