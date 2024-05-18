Diyarbakır'da park halindeki otomobil yandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil yandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil yandı.
İlçeye bağlı Talaytepe Mahallesi 4017. Sokak'ta park halindeki 21 ADM 525 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.