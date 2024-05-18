Diyarbakır'da park halindeki otomobil yandı

İlçeye bağlı Talaytepe Mahallesi 4017. Sokak'ta park halindeki 21 ADM 525 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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