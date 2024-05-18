Diyarbakır'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Öte yandan, Motosikletli Yunus Timleri tarafından şase numarası kazınmış ve çalıntı motosikletlerle suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kentte gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 383 motosikletin sorgulaması yapıldı, 80 motosiklet trafikten men edildi ve 47 motosiklet sürücüsüne 593 bin 310 lira ceza uygulandı.

Çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bina ve iş yerleri önünden, otoparklardan motosiklet çalan şüphelileri tespit etti.

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