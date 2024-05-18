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        Diyarbakır'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da motosiklet çaldıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:44
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        Diyarbakır'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da motosiklet çaldıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro ekipleri, motosiklet hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bina ve iş yerleri önünden, otoparklardan motosiklet çalan şüphelileri tespit etti.

        Şüphelilerin yemek siparişi getiren kuryelerin de motosikletlerini çaldıklarını belirleyen ekipler, "Rölanti" adlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılardan birinin motosiklet tamircisi olduğu, çalınan motosikletlerin şase numaralarını kazıdığı belirlendi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan, Motosikletli Yunus Timleri tarafından şase numarası kazınmış ve çalıntı motosikletlerle suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kentte gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 383 motosikletin sorgulaması yapıldı, 80 motosiklet trafikten men edildi ve 47 motosiklet sürücüsüne 593 bin 310 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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