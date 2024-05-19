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        Sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçan genç kaldırıma başını çarpınca yaralandı

        Diyarbakır'da bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken düşerek başını kaldırıma çarpınca yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 02:36 Güncelleme: 19.05.2024 - 02:36
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        Sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçan genç kaldırıma başını çarpınca yaralandı
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        Diyarbakır'da bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken düşerek başını kaldırıma çarpınca yaralandı.

        Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen 22 yaşındaki M.Ç. sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan genç, yere düştü. Başını kaldırıma çarpan M.Ç. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç'nin başına 16 dikiş atıldı.

        Bir süre müşahede altına alınan genç, daha sonra taburcu edildi.

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