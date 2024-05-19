Diyarbakır'da kaybolan Alzheimer hastasının cesedi Dicle Nehri'nde bulundu

Diyarbakır'da kaybolan Alzheimer hastasının bulunması için yürütülen arama çalışmaları sonucu Dicle Nehri'nde cesedine ulaşıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi Dicle Nehri civarında, Alzheimer hastası Şeyhmus Ç'nin 16 Mayıs'tan bu yana kayıp olduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları bugün de 12'si arama kurtarma teknisyeni, 4'ü dalgıç, 5'i Silvan Belediyesi personeli, 6'sı Kulp Belediyesi personeli olmak üzere 44 kişilik ekip tarafından, 4 arama kurtarma aracı, bot ve dron ile sürdürüldü.