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        Liseli akranlarına sevdirmek için türküleri ve hikayelerini bir araya getirdi

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yusuf Aslan, akranlarının türkü dinlemesi ve türkülerin hikayelerini öğrenmelerini amaçladığı internet sitesiyle, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türk Dili ve Edebiyatı alanında final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:02
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        Liseli akranlarına sevdirmek için türküleri ve hikayelerini bir araya getirdi
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        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yusuf Aslan, akranlarının türkü dinlemesi ve türkülerin hikayelerini öğrenmelerini amaçladığı internet sitesiyle, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türk Dili ve Edebiyatı alanında final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

        Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Aslan'ın hazırladığı "Ezgilerin İzinde Yöresel Türkü Haritası Projesi" kapsamında oluşturduğu internet sitesinde, 8 ilden 12 türkü ve bu türkülerin hikayeleri yer alıyor.

        Projesiyle TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Aslan, Türk Dili ve Edebiyatı alanında bölge birinciliği elde ederek 26-30 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

        - "Projemle türkülerin hikayelerini öğrendim"

        Yusuf Aslan, AA muhabirine, şiirler gibi türkülerin de hikayelerinin olduğunu, çok güzel hikayelere denk geldiğini söyledi.

        Proje hazırlama aşamasında çevresinin türkülere uzak olduğunu gördüğünü belirten Aslan, şöyle konuştu:

        "Akranlarım hikayeleri öğrenmeleriyle türkülere daha sıcak yaklaşmaya başladılar. Çünkü o hikayeleri onlar da sevdi. Gerek acı gerekse kahramanlık türküleri olsun, akranlarım hikayeleri beğendikleri için bu türküleri tekrar tekrar dinlemeye başladılar. Ben de türkü dinleyen biriydim. Türkülerde acı sözler geçiyordu ama ben hikayenin ne olduğunu bilmiyordum. Bu projemle türkülerin hikayelerini öğrendim. Arkadaşlarımın yöremizi, geçmişimizi anlatan, geleceğimize ışık tutan hikayeleri öğrenip türküleri dinlemesini istiyorum."

        İnternet sitesini hazırladıktan sonra proje raporunu TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türk Dili ve Edebiyatı alanına gönderdiğini ve bölge finali yarışmasında 7 proje arasında birinciliği elde ettiğini belirten Aslan, "Mutlu hissediyorum. Çabamın karşılığını aldığım için keyifliyim. Final için daha çok çalışacağım, daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyorum. Ayrıca, türküleri seven, derlemek isteyen arkadaşlarımızı, gönüllü kişileri beklerim. Bana ulaşmalarını isterim. Bu anlamda türküleri derleyip sitemize yükleriz. Böylelikle Türkiye'deki tüm türkülerin hikayesini öğrenmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

        Aslan, internet sitesinde çocukların da oyunlar ile türkülerin hikayeleri öğrenebildiğini sözlerine ekledi.

        - "Temel amacımız bu türkü kültürünü sonraki kuşaklara aktarmak"

        Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Atilla Birkili de Aslan ile daha önce 4 proje hazırladıklarını belirterek, bu projede de danışman hocası olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Aslan'ın güzel çalışmalara imza attığını ifade eden Birkili, "Yusuf ilk geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Çünkü türküler milli değerlerimizi yansıtan temel olgulardır. Ne yazık ki şu anki gençler pek farkında değil. Projenin de anahtar noktası gençler. Temel amacımız bu türkü kültürünü sonraki kuşaklara aktarmak. Yusuf'un bu çalışmayı daha da ileri götürmesini isterim." diye konuştu.

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