Atık koza ve deriden yapılan ürünlerin geliri 20 üniversiteli kıza burs olacak

AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından atık koza ve derilerden yapılan ürünlerin geliri üniversitede okuyan 20 kız öğrenciye ulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması için ülke çapında çalışmalar yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Deniz Feneri Derneği arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "İyilik Okulu Projesi" kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tarih öğretmenleri Ferda Salık koordinatörlüğünde "Sıfır Atık İyilik Hareketi Projesi" hazırlandı.

Okulda proje kapsamında inşaatta kullanılan atık ahşap malzemelerin geri dönüştürülmesi ile hazırlanan Sıfır Atık Atölyesi kuruldu. Atölyede, girişimci kadınların gönüllü olarak eğitim ve malzeme desteği sunduğu öğrenciler, atık ipek kozası ve derileri çeşitli ürünlere dönüştürüyor. Düzenlenecek kermeste satışa sunulacak ürünlerden elde edilecek gelir, eğitimlerine katkı sağlaması için 20 üniversiteli kız öğrenciye ulaştırılacak. - "Öğrencilerimiz burada doğa ve insana iyilik yapıyor"

Proje Koordinatörü Ferda Salık, AA muhabirine, okulların iklim değişikliğiyle mücadeledeki öneminin farkında olduklarını söyledi. Okul, iş yerleri ve evlerde her gün tonlarca atığın açığa çıktığını belirten Salık, bu atıkların azaltılması ve geri dönüştürülmesi için örnek çalışmalar yaptıklarını aktardı. Salık, çalışmalardan birinin "Sınıflar Arası Ödüllü Atık Kağıt Toplama Yarışması" olduğunu ifade ederek, öğrencilerin geri dönüşümden elde edilecek gelirin iyiliğe dönüştürüleceği duyurusunun ardından daha da gayret gösterdiğini söyledi.

Geri dönüşüm için öğrenciler tarafından toplanan yaklaşık 4 ton atık kağıttan elde edilen geliri Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi aracılığıyla Gazze'ye gönderdiklerini kaydeden Salık, öğrencilere öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir ortam sunmak için tamamı geri dönüşümden oluşan "Sıfır Atık Atölyesi" açtıklarını anlattı. Balık, kadın girişimcilerin atık malzemelerle çalışmaya katkı sunduğunu ve öğrencilere eğitim verdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye'de ipeğin yarısından fazlası Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde üretiliyor. Sıfır atığa ipeksi bir dokunuş yapmak istedik. Kadın girişimcimizle atık kozalardan ürünler elde etmeye başladık. Bu ürünlerin satışından elde edilecek gelir üniversiteli kız öğrencilerimize eğitim desteği olacak. Öğrencilerimiz burada doğa ve insana iyilik yapıyor. Birçok okulun bu çalışmaya dahil olmasını, projeyle daha çok insana ulaşmaya ve doğaya daha çok iyilik yapmayı amaçlıyoruz."

- Kozanlardan ürünler yapılıyor İpek kozası dekoratif el sanatları eğitmeni Özlem Can ise atık ipek kozası ve emeğiyle projede yer aldığını söyledi. Delinmiş ya da kirlenmiş fabrikada iplik yapımında kullanılamayan atık durumundaki kozaları uzun süredir biriktirdiğini anlatan Can, bu kozalardan kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, taç, bebek ve gelin aksesuar, çiçek ile Türk bayrağının da bulunduğu çeşitli ürünler yaptıklarını aktardı. Can, "Özellikle kızlarımızın eğitimi için atık kozaları değerlendirebilmenin mutluluğunu yaşıyorum." ifade etti.

- "Atıklarımızın çöpe gitmemesi manevi olarak bizi rahatlatıyor" Girişimci Zeynep Batal da sahibi olduğu atölyede deriden ürünler ürettiklerini belirtti. Üretimlerinden küçük deri parçalarının atık durumuna geldiğini ve bunları değerlendirmek için vakit bulamadıklarını dile getiren Batal, "Böyle bir projede yer almak benim için gurur verici. Vakit buldukça buraya gelip öğrencilerle çalışıyoruz. Çok güzel işler çıkardık." ifadesini kullandı. Atık derilerden, anahtarlık, bozuk para cüzdanı, kartlık, gözlük kabı ve küçük çanta gibi ürünler yaptıklarını ifade eden Batal, şöyle konuştu:

"Atıklarımızın çöpe gitmemesi manevi olarak bizi rahatlatıyor. Çöpe gidecek olan deri atıklarımızın böyle bir projede kullanılması beni çok mutlu etti. Bunların satışından elde edilecek gelirin genç kızlarımıza burs olması bizi mutlu ediyor. Bu atıkların çöpe gitmesini önleyerek doğayı da korumuş oluyoruz." - "Hiçbir şeye artık 'çöp' diye bakmıyorum" Atölyedeki çalışmalara katılan 9'uncu sınıf öğrencisi Ecrin Irmak Koca da çalışmadan elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilere gitmesinin motivasyonlarını daha da artırdığını dile getirdi.