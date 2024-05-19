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        Osmaniye'den kalp kasında kalınlaşma teşhisiyle gelen hasta Diyarbakır'da sağlığına kavuştu

        Osmaniye'den kalp kasında kalınlaşma teşhisi ile Diyarbakır'a gelen 30 yaşındaki Hasan Mert, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinde açık ameliyata gerek kalmadan uygulanan "septal ablasyon" yöntemiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:11
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        Osmaniye'den kalp kasında kalınlaşma teşhisiyle gelen hasta Diyarbakır'da sağlığına kavuştu
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        Osmaniye'den kalp kasında kalınlaşma teşhisi ile Diyarbakır'a gelen 30 yaşındaki Hasan Mert, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinde açık ameliyata gerek kalmadan uygulanan "septal ablasyon" yöntemiyle sağlığına kavuştu.

        Osmaniye'de yaşayan Hasan Mert'e, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi bazı şikayetleri üzerine gittiği kentteki bir hastanede doğuştan kalp kası kalınlaşması anlamına gelen "hipertrofik kardiyomiyopati" teşhisi konuldu.

        Mert, tedavisi için Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesine geldi.

        Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek tarafından tetkikleri yapılan Mert'e açık ameliyata gerek duyulmadığı, "septal ablasyon" yöntemi ile tedavisinin mümkün olduğu söylendi.

        Şimşek tarafından gerçekleştirilen yöntemle kasıktaki atar damardan girilerek kalbi besleyen damarlara ulaşıldı, böylece kalınlaşan ve kalbin rahat boşalmasına engel olan, adaleyi besleyen damara alkol verilerek sorun giderildi.

        - "Rahat nefes alabiliyorum"

        Sağlığına kavuşan Hasan Mert, AA muhabirine, doğuştan kalp kasında kalınlaşma olduğunu yaklaşık 1,5 yıl önce öğrendiğini söyledi.

        Mert, "Tedavi konusunda araştırmalar yaparken Prof. Dr. Hakkı Şimşek ile tanıştım. Açık ameliyata gerek kalmadan tedavi oldum. Şu an gayet iyiyim, rahat nefes alabiliyorum. Hareketlerimi, egzersizlerimi yapabiliyorum. Burada şifa buldum." dedi.

        Prof. Dr. Şimşek de İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Gaziantep gibi farklı illerden de hastaların hastanelerine geldiğini ifade ederek, bu hastalardan birinin de Osmaniye'den gelen Hasan Mert olduğunu söyledi.

        Kalp kası kalınlaşmasının genetik bir hastalık olduğunu belirten Şimşek, bu hastalığın kimi hastalarda erken kimi hastalarda ise geç belirti verdiğini kaydetti.

        Şimşek, bunun zor bir hastalık olduğunu anlatarak, hastaya uygulanan yöntemin ise daha konforlu olduğunu söyledi.

        "Daha hastaneden çıkmadan bile şikayetlerinde yüzde 70 gerileme olduğunu ifade ediyor. Asıl değerlendirmemizi bir ayın sonunda göreceğiz. Hastamızın ne kadar rahatlamış olduğunu görebileceğiz." diyen Şimşek, kalp rahatsızlıklarının tedavisinde deneyimli olduklarını, Norveç, Almanya ve Belçika'dan da hastaların tedavi için hastanelerine geldiğini aktardı.

        Şimşek, "Dış merkezlere hasta göndermeyi bitirdik. Şimdi dışarıdan hastalarımızı kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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