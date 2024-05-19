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        Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Diyarbakır, Mardin ve Batman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:43
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        Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Diyarbakır, Mardin ve Batman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Diyarbakır'da Anıt Park'taki ilk törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Valilik önünde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Uslu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Etkinlikte, halk oyunları ve arbane gösterisi ile sportif sunum yapan gençler, şiir ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

        Jimnastik gösterisinin ardından bir sporcu öptüğü Türk bayrağını Vali Ali İhsan Su'ya sundu. Vali Su da bayrağı öperek, teslim aldı.

        Etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus polisleri de zeybek oynadı, oyun sonunda Türk bayrağı açtı.

        Türk bayrağı taşıyan milli sporcular da motosikletlerle geçiş yaptı.

        Vali Su, tören sonunda farklı branşlarda başarı sağlayan milli sporculara ödül verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Uslu, Vali Su'ya "21" numaralı milli takım forması hediye etti.

        Su, Anıt Park'ta gençlik merkezleri tarafından açılan stantları gezdi, sporcularla bilek güreşi yaptı, basketbol oynadı.

        Törene, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Emine Akın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, kamu kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Mardin

        Merkez Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ekibi ile tekvando, karate ve wushu takımları gösteri sundu, koşu yarışması yapıldı.

        Vali Tuncay Akkoyun, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Batman

        Batman Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Etkinlikte, şiir okundu, halk oyunları ekibi, tekvando, karate ve wushu takımları gösteri sundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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