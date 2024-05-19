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        Bakan Bayraktar, geleceğin mühendisleriyle Gabar'da bir araya geldi:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar bölgesindeki petrol üretimine ilişkin, "İnşallah haziran ayında 50 bin varil ara hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Gabar, Türkiye için inşallah oyun değiştirici, Türkiye'nin petroldeki o makus talihini yenecek bir bölge haline gelecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:35
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        Bakan Bayraktar, geleceğin mühendisleriyle Gabar'da bir araya geldi:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar bölgesindeki petrol üretimine ilişkin, "İnşallah haziran ayında 50 bin varil ara hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Gabar, Türkiye için inşallah oyun değiştirici, Türkiye'nin petroldeki o makus talihini yenecek bir bölge haline gelecek." dedi.

        Bayraktar, Gabar Dağı bölgesinde Şehit Esma Çevik 22 Nolu Petrol Üretim İstasyonu'nda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümlerinde eğitim gören 19 gençle bir araya geldi.

        Üretim ve çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bayraktar, öğrencilerle alanı gezdi.

        Bakan Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle Gabar'da bir araya geldiklerini belirterek, gençlerin mezun olduklarında bu sahalarda belki de yeni yapacakları keşiflerde görev almasını ümit ettiklerini söyledi.

        - Haziran ayında hedef 50 bin varil üretim

        Onlara seçtikleri mesleğin ne kadar isabetli olduğunu, Türkiye'nin önünde ne kadar büyük bir imkan ve potansiyel olduğunu göstermek istediklerini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Gabar'a son olarak Ramazan Bayramı'nda gelmiştik. O günden bugüne çalışmalarımız devam ediyor. 40 bin varili geçtik. Bugün 42 bin 500 varile ulaşmış durumdayız. İnşallah haziran ayında 50 bin varil ara hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi dört bölgede yaklaşık 37 kuyuda 42 bin 500 varil üretiyoruz. Burada irili ufaklı 14 bölgemiz var. Bunun 4'ünde şu anda üretim yapar haldeyiz."

        Bayraktar, diğer 10 bölgede de sismik çalışmaların sürdüğünü, sondaj hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

        "Tümüyle baktığımızda Gabar, Türkiye için inşallah oyun değiştirici, Türkiye'nin petroldeki o makus talihini yenecek bir bölge haline gelecek." diyen Bayraktar, bunun dışındaki bölgelerde de aramaların devam edeceğini ifade etti.

        - "Kör Kandil bölgesinde aramalarımız çok yakında başlayacak"

        Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Özellikle Kör Kandil bölgesinde aramalarımız çok yakın zamanda başlayacak. Burada çok büyük bir operasyon sürüyor. Yaklaşık 350 kilometrelik geldiğimiz yollar, bu çalışmalar nedeniyle yaptığımız yollar. 600 kilometreye kadar çıkacak. Dolayısıyla bir taraftan yolları yapıyoruz bir taraftan buraya makinelerimizi, kuyularımızı, kulelerimizi getiriyoruz ve bu çalışmalarla inşallah 2024 sonuna kadar 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz. Buna ulaştığımız gün de ülkemizin ekonomisine çok ciddi anlamda bir katkı yapmış olacağız. Ama gidilecek daha çok yolumuz var."

        Bölgede değişen iklim koşullarına rağmen 2 bin 750 kişilik ekiple çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, bu sayının daha da artacağını, bölgenin istihdamına da çok ciddi bir katkı sağlanacağını kaydetti.

        - "1 milyon varil günlük bizim ihtiyacımız var"

        Bayraktar, "1 milyon varil günlük bizim ihtiyacımız var, Türkiye'de ham petrol olarak. Dolayısıyla inşallah üretim rakamlarımız arttıkça farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz ama şunu söyleyeyim, rakam ciddi anlamda büyüyor çünkü artık burada 225 tankerle bu petrolü taşıyoruz. Şimdi mutlaka boru hattına ihtiyacımız var. 37 kilometrelik boru hattıyla buradan petrolü İdil'e taşıyoruz. Oradan da Irak Türkiye petrol hattıyla inşallah Dörtyol ve Ceyhan'a götüreceğiz. Yani adım adım hedeflere ulaştıkça önümüzde yeni projeler ve yeni alternatifler elbette ki olacak." ifadelerini kullandı.

        Bakan Bayraktar bir gazetecinin "Karadeniz'de petrol arama çalışmanız var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

        "Olacak ama Karadeniz'de şu anda zaten bir keşfimiz var. Onun üretimiyle ilgili yoğun bir mesai harcıyoruz. Gemilerimiz, ekipmanlarımız, ekibimiz, onunla yoğunlaşmış durumda. Oradaki üretimi artırmayı hedefliyoruz ama ara ara o gemilerin böyle 15-20 günlük bir boşluğunda yeni keşif kuyularını da çalışmamıza koymuş durumdayız. 23 Mayıs'ta Göktepe-2 Kuyusu'nu kazacağız. Oradan da gaz beklentimiz var. Batı Karadeniz'de de petrol hedefli bir kuyu kazacağız. Bu sondaj bitmeden bir şey söylemek doğru olmaz diye düşünüyorum."

        Bayraktar'a Gabar'daki temaslarında, Şırnak Valisi Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de eşlik etti.

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