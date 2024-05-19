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        Diyarbakır'da çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesi kırsalında çalılık alanda mahsur kalan 2 çocuk ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 20:12 Güncelleme: 19.05.2024 - 20:12
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        Diyarbakır'da çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesi kırsalında çalılık alanda mahsur kalan 2 çocuk ekiplerce kurtarıldı.

        Makam Dağı mevkisinde 15 yaşındaki Aykut Ç. ve 13 yaşındaki Baver M'nin çalılıklarda mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        Bunun üzerine söz konusu bölgeye 8 arama kurtarma teknisyeni, 2 arama kurtarma aracı sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu mahsur kaldıkları yerden alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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