Diyarbakır'da çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesi kırsalında çalılık alanda mahsur kalan 2 çocuk ekiplerce kurtarıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesi kırsalında çalılık alanda mahsur kalan 2 çocuk ekiplerce kurtarıldı.
Makam Dağı mevkisinde 15 yaşındaki Aykut Ç. ve 13 yaşındaki Baver M'nin çalılıklarda mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine söz konusu bölgeye 8 arama kurtarma teknisyeni, 2 arama kurtarma aracı sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu mahsur kaldıkları yerden alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.