Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da ambulans helikopter süt kazanına düşerek yaralanan çocuk için havalandı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde süt kazanına düşerek vücudunda yanıklar oluşan çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da ambulans helikopter süt kazanına düşerek yaralanan çocuk için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde süt kazanına düşerek vücudunda yanıklar oluşan çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        2 yaşındaki Said Berzan Ç, annesinin kaynattığı ve soğumaya bıraktığı sütün bulunduğu kazana düştü.

        Yaralanan çocuk, ailesi tarafından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Vücudunda ikinci derece yanık oluştuğu belirlenen çocuğun buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için sevk edilmesine karar verildi.

        İlçeden ambulans helikopterle alınan Said Berzan Ç, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

        Çocuk, burada hazır bekletilen ambulans helikopterle DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı
        Eğirdir Gölü kıyısında el bombası alarmı: Plaj girişe kapatıldı
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da depremde yıkılan Dündar Apartmanı'nın tutuklu 2 müteahhidine...
        Diyarbakır'da depremde yıkılan Dündar Apartmanı'nın tutuklu 2 müteahhidine...
        Süt kazanına düşen 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle sevk edildi
        Süt kazanına düşen 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle sevk edildi
        Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan Hiranur tek başına dışarı çıkmay...
        Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan Hiranur tek başına dışarı çıkmay...
        Diyarbakır'da çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
        Diyarbakır'da çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
        Bakan Bayraktar, geleceğin mühendisleriyle Gabar'da bir araya geldi:
        Bakan Bayraktar, geleceğin mühendisleriyle Gabar'da bir araya geldi:
        Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Ba...
        Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Ba...