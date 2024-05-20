Diyarbakır'da ambulans helikopter süt kazanına düşerek yaralanan çocuk için havalandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde süt kazanına düşerek vücudunda yanıklar oluşan çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde süt kazanına düşerek vücudunda yanıklar oluşan çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
2 yaşındaki Said Berzan Ç, annesinin kaynattığı ve soğumaya bıraktığı sütün bulunduğu kazana düştü.
Yaralanan çocuk, ailesi tarafından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Vücudunda ikinci derece yanık oluştuğu belirlenen çocuğun buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için sevk edilmesine karar verildi.
İlçeden ambulans helikopterle alınan Said Berzan Ç, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.
Çocuk, burada hazır bekletilen ambulans helikopterle DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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