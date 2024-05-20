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        Diyarbakır'da "Din ve Medeniyet Ulusal Öğrenci" sempozyumu yapıldı

        Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Din ve Medeniyet Ulusal Öğrenci" sempozyumu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:34
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        Diyarbakır'da "Din ve Medeniyet Ulusal Öğrenci" sempozyumu yapıldı
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        Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Din ve Medeniyet Ulusal Öğrenci" sempozyumu düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen "Din ve Medeniyet Ulusal Öğrenci" sempozyumu 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi ile başlayan programda konuşan Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Bahadır Opus ise sempozyuma paydaş olmanın farklı bir tecrübe olduğunu belirterek, diyanet akademisinin çalışmalarından bilgiler verdi.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da öğrencilere ve onların gelişmesine katkı sağlayacak etkinliklere önem verdiklerini belirtti.

        Mayıs ayının üniversite için dolu dolu geçtiğini ifade eden Karakoç, öğrenci merkezli tüm projeleri desteklediklerini kaydetti.

        İl Müftüsü Celal Büyük ise sempozyumun gençlerin ve öğrencilerin fikir dünyalarından süzülecek bilgileri dinleyecek olmaları için kıymetli olduğunu ifade etti.

        Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Bağcı ise ilahiyat fakültelerinin akredite olmasının mutluluğunu paylaşarak, katkı ve emekleri olanlara teşekkür etti.

        Bağcı, sempozyumların öğrencilerin gelişmesi ve yetişmesi için önemli olduğunu, bu gibi paydaşlı etkinliklerin de kurumlar arası iletişimi güçlendirdiğini aktardı.

        Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Akdeniz, ürettiği bilgiyi paylaşmayan, kendisine saklayanların ciddi kayıplar elde ettiğini, bilginin paylaşıldıkça değerli olduğunu belirtti.

        Öğrencilerin gelişmesi ve akademik anlamda katkılar sağlaması, sistemli bir bakış açısı ile düşüncelerini ifade etmesi için sempozyumu önemsediklerini ifade eden Akdeniz, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız'ın moderatörlüğünde gerçekleşen sempozyumda, DÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, "İslam dininin insan hak ve hürriyetine katkıları", ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Siracettin Öztoprak, "Eğitim kurumlarının inşasında dinin rolü" ve Prof. Dr. Metin Yiğit, "İslam ilimlerinin İslam medeniyetine etkisi" başlıklı sunum yaptı.

        Sempozyum, iki gün boyunca çeşitli oturumlarla devam edecek.

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