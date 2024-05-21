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        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:22 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:22
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        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GSP 386 plakalı otomobil, Sultan Sasa Bulvarı'na yolun karşı şeridine geçerek şarampole devrildi.

        İhbar üzeri kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan otomobildeki 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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