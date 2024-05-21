Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki Burak sokağa çıkmaya korkuyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da geçen yıl sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki Burak Ertan, köpekler tekrar saldırır endişesiyle sokağa çıkmaya korkuyor.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde geçen yıl arkadaşlarıyla sokakta oynadığı sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Burak Ertan, çevredeki vatandaşlar ve komşularının yardımıyla kurtarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ertan, kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ertan'ın başına 37 dikiş atıldı. Taburcu edilen Ertan'ın tedavisine bir süre evinde devam edildi.

Baba Kadri Ertan, AA muhabirine, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen oğlunun yaşadığı korkuyu atlamadığını belirtti.

Ertan, şunları söyledi:

"Vatandaşlar kurtarmasaydı şu anda çocuğum yaşamıyor olacaktı. Çocuğum o günden beri olayın şokunu atlatamadı. Çocuğumu tek başına okula gönderemiyoruz. Oğlum dışarı çıkamıyor. O günü unutamıyor. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Okulda öğretmenleri evde biz el birliğiyle bu şoku atlatması için ilgi ve sevgi verdik. Öğretmenlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz başıboş köpeklerin toplanması. Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin. Başka anne ve babaların ciğeri yanmasın. Vakalar devam ediyor. Sokak köpekleri çevremizde çok var. Artık bu vakaları yaşamayalım."