Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki Burak sokağa çıkmaya korkuyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da geçen yıl sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki Burak Ertan, köpekler tekrar saldırır endişesiyle sokağa çıkmaya korkuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:08 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki Burak sokağa çıkmaya korkuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da geçen yıl sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki Burak Ertan, köpekler tekrar saldırır endişesiyle sokağa çıkmaya korkuyor.

        Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde geçen yıl arkadaşlarıyla sokakta oynadığı sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Burak Ertan, çevredeki vatandaşlar ve komşularının yardımıyla kurtarıldı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ertan, kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Ertan'ın başına 37 dikiş atıldı. Taburcu edilen Ertan'ın tedavisine bir süre evinde devam edildi.

        Baba Kadri Ertan, AA muhabirine, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen oğlunun yaşadığı korkuyu atlamadığını belirtti.

        Ertan, şunları söyledi:

        "Vatandaşlar kurtarmasaydı şu anda çocuğum yaşamıyor olacaktı. Çocuğum o günden beri olayın şokunu atlatamadı. Çocuğumu tek başına okula gönderemiyoruz. Oğlum dışarı çıkamıyor. O günü unutamıyor. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Okulda öğretmenleri evde biz el birliğiyle bu şoku atlatması için ilgi ve sevgi verdik. Öğretmenlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz başıboş köpeklerin toplanması. Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin. Başka anne ve babaların ciğeri yanmasın. Vakalar devam ediyor. Sokak köpekleri çevremizde çok var. Artık bu vakaları yaşamayalım."

        - "Köpekler tekrar saldırır mı diye korkuyorum"

        Burak Ertan da köpek saldırısı sonucu çok korktuğunu, yaralandığı için acı çektiğini söyledi.

        Mahallede köpek gördüğünde çok korktuğunu anlatan Ertan, o günden sonra babası veya annesiyle okula gidip geldiğini belirtti.

        Ertan, yaşadıklarının ilk günkü gibi aklında olduğunu ifade ederek, "Okula giderken köpekler tekrar saldırır mı diye korkuyorum. Arkadaşlarımla top oynamaya çıkınca, fırına ekmek almaya gidince korkuyorum. Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Başka çocuklar yaralanmasın artık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Çocuğa vurup kaçmıştı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Çocuğa vurup kaçmıştı!
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Clooney detayı
        Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Clooney detayı
        Tehlike geliyorum dedi!
        Tehlike geliyorum dedi!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseltildi
        Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseltildi
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Çifte kutlama
        Çifte kutlama
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şırnak Valiliğinden "Silopi'de parmağı koptu, 3 hastane, 2 il dolaştı" habe...
        Şırnak Valiliğinden "Silopi'de parmağı koptu, 3 hastane, 2 il dolaştı" habe...
        Diyarbakır'da "Din ve Medeniyet Ulusal Öğrenci" sempozyumu yapıldı
        Diyarbakır'da "Din ve Medeniyet Ulusal Öğrenci" sempozyumu yapıldı
        Diyarbakır'da, depremde 38 kişinin öldüğü Dündar Apartmanı'nın 2 müteahhidi...
        Diyarbakır'da, depremde 38 kişinin öldüğü Dündar Apartmanı'nın 2 müteahhidi...
        Diyarbakır'da "Müzeler Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Diyarbakır'da "Müzeler Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Diyarbakır'da ambulans helikopter süt kazanına düşerek yaralanan çocuk için...
        Diyarbakır'da ambulans helikopter süt kazanına düşerek yaralanan çocuk için...