Diyarbakır'da "Köy Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği" düzenlendi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde "Köy Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş tarafından öğrenciler arasında fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik "Köy Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Bilim Sanat Merkezi ve AR-GE biriminde görevli öğretmenler, ilçeye bağlı kırsal Yiğityolu Mahallesi'ndeki ilkokulun bahçesinde şenlik için gökyüzü gözlem, geleneksel oyunlar, robotik ve fen deneyleri başta olmak üzere 16 atölye kurdu.

İl merkezlerinde bu tür etkinliklerin çok yapıldığını ancak kırsaldaki öğrencilerin mesafeden dolayı bu programlara katılamadığını belirten Coşkun, bu nedenle şenliği kırsal mahallede yaptıklarını kaydetti.

- "Köyümüzde ilk defa şenlik yapılıyor"

Öğrencilerden 11 yaşındaki Serap Eren de şenliğin çok güzel geçtiğini dile getirerek, "İlk defa köyümüzde bir şenlik yapılıyor. Teleskopla ilk defa güneşe baktım. Güneşteki lekeleri gördüm, her şey çok güzeldi. Bu etkinliklerin tekrar yapılmasını isterim." ifadelerini kullandı.