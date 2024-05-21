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        Diyarbakır'da geliri 20 üniversiteli kıza burs olacak kermes düzenlendi

        Diyarbakır'da, Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından geliri üniversitede okuyan kız öğrencilere verilmek üzere atık malzemelerden yapılan ürünlerin yer aldığı kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:53
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        Diyarbakır'da geliri 20 üniversiteli kıza burs olacak kermes düzenlendi
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        Diyarbakır'da, Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından geliri üniversitede okuyan kız öğrencilere verilmek üzere atık malzemelerden yapılan ürünlerin yer aldığı kermes açıldı.

        Lisenin bahçesinde düzenlenen kermesin açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, Vali Yardımcısı Murat Yıldız'ın eşi Hilal Yıldız, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman'ın eşi Pınar Karaman ve Okul Müdürü Yıldız Özateş yaptı.

        Okulda tarih öğretmeni ve "Sıfır Atık İyilik Hareketi Projesi" koordinatörü Ferda Salık, AA muhabirine, geçen yıl eylül ayından bu yana proje kapsamında çalışma yaptıklarını söyledi.

        Geri dönüşümden elde ettikleri ürünlerin satışı için okulda kermes düzenlediklerini kaydeden Salık, şöyle konuştu:

        "Ürünlerin satışından elde edilen gelirle üniversitede okuyan kız öğrencilerimize eğitim desteği sağlayacağız. Öğrenci, veli ve yakın çevremizden güzel destek aldık. Biz, atık durumda olan malzemeleri değerlendirilip yeni ürünlere çevirebiliyoruz ve satışından elde ettiğimiz gelirler de iyilik yapabiliyoruz."

        Salık, yarın da açık olan kermese vatandaşları davet etti.

        Projeye destek veren okulda görevli Arapça öğretmeni Ebrar Baran da inşaat sektöründe çalışan eşinden okulda açılan Sıfır Atık Atölyesine katkı sunmak için atık ahşap inşaat malzemesi temin ettiğini aktardı.

        Malzeme desteği verdiğini projede kendisinin de öğrencilerle atıkları ürünlere dönüştürdüğünü dile getiren Baran, böyle bir projede yer almanın kendisi için gurur verici olduğunu kaydetti.

        Projede yer alan 9'uncu sınıf öğrencisi Neslihan Ebrar Erdem ise geri dönüşümle atık malzemelerden elde ettikleri ürünlerin satışı için kermes düzenlediklerini anlattı.

        Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Zilan Çelik, okulun eski öğrencilerinden olduğu için projeyi duyduğunu ve vakit buldukça atölye çalışmalarına katıldığını dile getirdi.

        Kermesten elde edilecek gelirin kız öğrencilere katkı olarak verilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Çelik, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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